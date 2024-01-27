كشف الإعلام الحربي في "حزب الله"، في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، قام مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 09:55 من مساء اليوم الجمعة، باستهداف ثكنة زرعيت بصاروخ "بركان"؛ وتمّت إصابتها إصابة مباشرة".
وأعلن في بيان ثان، أنّ " مجاهدي المقاومة الإسلامية قاموا عند السّاعة 10:00 من مساء اليوم، باستهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي على تلة الكوبرا بصاروخَي "بركان"، وتمّت إصابته إصابة مباشرة".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا بـ3 صواريخ "بركان" ثكنة زرعيت وتجمعًا لجنود العدو على تلة الكوبرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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