"حزب الله": استهدفنا بـ3 صواريخ "بركان" ثكنة ‌‏زرعيت وتجمعًا ‏لجنود العدو على تلة الكوبرا

كشف الإعلام الحربي في "​حزب الله​"، في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في ​قطاع غزة​، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشّريفة، قام مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 09:55 من مساء اليوم الجمعة، باستهداف ثكنة ‌‏زرعيت بصاروخ "بركان"؛ وتمّت إصابتها إصابة مباشرة".

وأعلن في بيان ثان، أنّ " مجاهدي ‏المقاومة الإسلامية قاموا عند السّاعة 10:00 من مساء اليوم، ‏باستهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي على تلة الكوبرا بصاروخَي "بركان"، وتمّت إصابته ‏إصابة مباشرة".