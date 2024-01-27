كنعان بعد إقرار الموازنة: هناك ضرورة لإنجاز قطوعات الحسابات المدققة وتحقيق التوازن المالي الحقيقي

أعرب رئيس لجنة المال والموازنة النّائب ابراهيم كنعان، بعد إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024، في مجلس النّواب، عن أمله في "التّأسيس على تجربة اليوم، وقد وصلتنا من الحكومة موازنة فيها عيوب كثيرة، وعملنا خلال 26 جلسة للّجنة على تصحيح ما أمكن فيها قدر المستطاع، والنّتيجة الّتي وصلنا إليها في الهيئة العامّة ليست عاطلة".
وأكّد، في تصريح من المجلس، أنّ "هناك ضرورة لإنجاز قطوعات الحسابات المدقّقة، وتحقيق التّوازن المالي الحقيقي"، مشيرًا إلى "أنّنا سحبنا إجازة الاقتراض من الحكومة، في واحدة من الإصلاحات الأساسيّة الّتي قمنا بها، وأوقفنا السّلفات، وبات الانتظام المالي والشّفافيّة هدفًا ممكن تحقيقه".
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