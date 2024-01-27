أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، في بيان، أنّ "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزفّ المقاومة الإسلاميّة الشّهيد المجاهد محمد علي مازح (جهاد)، من بلدة طيرفلسيه في جنوب لبنان، والشّهيد المجاهد إسلام محمد زلزلي (أبو صالح) من بلدة دير قانون النهر في جنوب لبنان، الّلذين ارتقيا شهيدَين على طريق القدس".
وكان قد أفاد منذ بعض الوقت، بأنّ "المقاومة الإسلامية تزفّ الشّهيد المجاهد طالب يحيى بلحص "يحيى علي" من بلدة صديقين في جنوب لبنان، والشّهيد المجاهد علي فوزي ملحم "جهاد" من بلدة مجدل سلم في جنوب لبنان، اللّذين ارتقيا شهيدَين على طريق القدس".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله" نعى عنصرين من بلدتَي طيرفلسيه ودير قانون النهر سقطا "على طريق القدس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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