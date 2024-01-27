الأرصاد الجوية: الطقس غدًا غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وتساقط ثلوج اعتبارًا من 1000 متر

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "منخفضًا جوّيًّا شديد الفعاليّة مصحوبًا بكتل هوائيّة باردة، يسيطر على ​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط، وقد أطلقت عليه المصلحة اسم العاصفة "دانيلا- Daniella"، الّتي تؤدّي إلى تساقط أمطار غزيرة وعنيفة أحيانًا، رياح شديدة وانخفاض ملموس ب​درجات الحرارة​، ويتدنّى مستوى تساقط ​الثلوج​ ويلامس صباح يوم غد السّبت ارتفاع الـ1000 متر على المرتفعات الشّماليّة. يخفّ تأثير العاصفة اعتبارًا من بعد ظهر السّبت، ومن المتوقّع أن تعاود نشاطها ليل الأحد".

وحذّرت في نشرتها المسائيّة، من "تشكّل السّيول وارتفاع منسوب الأنهر وانجراف التّربة، وعدم سلوك الطّرقات الجبليّة الّتي تعلو عن 1300 متر، بسبب تراكم الثّلوج"، مشيرةً إلى أنّ "كميّة المتساقطات المتوقّعة حتّى صباح يوم الأربعاء المقبل تتراوح بين 120 و250 ملم، وأنّ معدّل درجات الحرارة لشهر كانون الثّاني يتراوح بين 11 و19 درجة مئويّة في ​بيروت​، بين 9 و17 درجة في ​طرابلس​، وبين 3 و13 درجة مئويّة في ​زحلة​".

وأوضحت دائرة التّقديرات، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في لبنان غدًا السّبت غائم إلى غائم جزئيًّا، مع انخفاض بدرجات الحرارة الّتي تكون دون معدّلاتها الموسميّة بحدود الـ5 درجات على السّاحل، ويتكوّن الضّباب على المرتفعات، وتتساقط أمطار تكون غزيرة أحيانًا خلال الفترة الصّباحيّة، مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة وتتساقط الثّلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق خاصّةً على المرتفعات الشّماليّة. تتراجع حدّة ​الأمطار​ اعتبارًا من بعد الظّهر، مع حدوث انفراجات واسعة، ويتشكّل الجليد على الطّرقات الجبليّة والدّاخليّة خلال اللّيل من ارتفاع 1100 متر وما فوق، لذا نحذّر من خطر الانزلاقات".

ولفتت دائرة التّقديرات، إلى أنّ "الطّقس المتوقّع الأحد غائم جزئيًّا إلى غائم أحيانًا، مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، وتتساقط أمطار متفرّقة ومتقطّعة، ومن المتوقّع أن تشتدّ اعتبارًا من ساعات المساء مع حدوث برق ورعد. كما تتساقط الثّلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق، ويبقى خطر تكوّن الجليد على الطّرقات الجبليّة والدّاخليّة الّتي تعلو عن الـ1100 متر خلال ساعات الصّباح الأولى".

وبيّنت أنّ "الطقس المتوقّع الإثنين غائم، مع عودة درجات الحرارة للانخفاض، ويتكوّن الضّباب على المرتفعات، وتتساقط أمطار متفرّقة تكون غزيرة أحيانًا، مترافقة بعواصف رعديّة ورياح ناشطة خاصّةً في المناطق الشّماليّة. كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق، ويتدنّى تساقطها خلال اللّيل فتلامس 1100 متر في المرتفعات الشّماليّة".

كما أفادت بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم الثّلثاء غائم، مع ضباب كثيف على المرتفعات، وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة، وتتساقط أمطار متفرّقة تكون غزيرة أحيانًا مترافقة بعواصف رعديّة ورياح ناشطة تقارب الـ85 كم/س يرتفع معها موج البحر، مع تساقط لحبّات البرد؛ كما تتساقط الثّلوج على ارتفاع 1200 متر".

وأضافت الدّائرة أنّ "الرّياح السّطحيّة جنوبيّة غربيّة، سرعتها بين 10 و40 كم/س، الانقشاع متوسّط على السّاحل ويسوء على المرتفعات بسبب الضّباب وغزارة الهطولات، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 60 و90%، حال البحر مائج؛ وحرارة سطح المياه 20 درجة مئويّة".