استهداف إسرائيلي لأطراف الناقورة وصفارات الإنذار تدوّي في الجليل الأعلى

أفادت قناة "المنار"، بأنّ مدفعية الجيش الإسرائيلي استهدفت الأطراف الشرقية لبلدة الناقورة في جنوب لبنان. إلى ذلك، دوّت صفارات الإنذار في عدد من المستوطنات في الجليل الأعلى خشية تسلل طائرات مسيّرة، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

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