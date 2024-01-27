"النشرة": بدء تساقط الثلوج لأوّل مرة هذا العام في مدينة زحلة

أفاد مراسل "النشرة" في زحلة، عن بدء تساقط الثلوج لأوّل مرة هذا العام في مدينة زحلة.

وكانت قد ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "منخفضًا جوّيًّا شديد الفعاليّة مصحوبًا بكتل هوائيّة باردة، يسيطر على ​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط، وقد أطلقت عليه المصلحة اسم العاصفة "دانيلا- Daniella"، الّتي تؤدّي إلى تساقط أمطار غزيرة وعنيفة أحيانًا، رياح شديدة وانخفاض ملموس ب​درجات الحرارة​، ويتدنّى مستوى تساقط ​الثلوج​ ويلامس صباح يوم غد السّبت ارتفاع الـ1000 متر على المرتفعات الشّماليّة. يخفّ تأثير العاصفة اعتبارًا من بعد ظهر السّبت، ومن المتوقّع أن تعاود نشاطها ليل الأحد".

وأوضحت دائرة التّقديرات، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في لبنان غدًا السّبت غائم إلى غائم جزئيًّا، مع انخفاض بدرجات الحرارة الّتي تكون دون معدّلاتها الموسميّة بحدود الـ5 درجات على السّاحل، ويتكوّن الضّباب على المرتفعات، وتتساقط أمطار تكون غزيرة أحيانًا خلال الفترة الصّباحيّة، مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة وتتساقط الثّلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق خاصّةً على المرتفعات الشّماليّة. تتراجع حدّة ​الأمطار​ اعتبارًا من بعد الظّهر، مع حدوث انفراجات واسعة، ويتشكّل الجليد على الطّرقات الجبليّة والدّاخليّة خلال اللّيل من ارتفاع 1100 متر وما فوق، لذا نحذّر من خطر الانزلاقات".