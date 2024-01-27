انت الان تتابع خبر غوتيريش: قرار محكمة العدل الدولية بحق إسرائيل ملزم للجميع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وحسب بيان للمكتب الإعلامي للأمم المتحدة، فقد أشار غوتيريش إلى أن قرار المحكمة يطالب الكيان بالالتزام بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، واتخاذ جميع التدابير التي في حدود سلطته في ما يتعلق بالفلسطينيين في غزة لمنع ارتكاب الأعمال التي تشملها المادة الثانية من الاتفاقية، بما في ذلك القتل والتسبب في أذى جسدي أو عقلي خطير، وتعمد فرض ظروف معيشية تهدف إلى تدمير الجماعة، وفرض تدابير تهدف إلى منع الولادات.وشدد غوتيريش على أن "قرارات المحكمة تلزم اسرائيل بأن تضمن على الفور عدم قيام جيشها بارتكاب أي من هذه الأفعال".

وأكد غوتيريش أن "قرارات المحكمة ملزمة لجميع الأطراف وفقاً لميثاق المحكمة، وأنه يثق بالتزام كافة الأطراف بقرارات المحكمة".

وحسب البيان، فإن غوتيريش "سيحيل، استناداً إلى النظام الأساسي للمحكمة، قرار التدابير المؤقتة الصادر عن العدل الدولية بشأن الكيان الصهيوني إلى مجلس الأمن".