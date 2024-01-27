الماء تحول إلى لون الدم بنهر برمنغهام.. نبوءة إينوك باول بنهاية العالم تتحقق!

بعد إعلام السلطات البريطانية من قبل أحد المواطنين بحادثة مجرى النهر الملون بالأحمر الدموي في برمنغهام أطلق مجلس المدينة تحقيقاً في هذه الظاهرة غير العادية.

ووفق الصحيفة التي نشرت الخبر يقوم المحققون البيئيون التابعون للمجلس أيضاً بدراسة سبب تحول لون النهر إلى الأحمر المرعب، وهي مشاهد لا يمكن أن يتوقع شخص ما رؤيتها إلا في نهاية العالم..

صور نهر نهاية الزمان باللون الأحمر تثير ضجة

ونشرت المتحدثة باسم المجلس، جيلي بيرمنغهام، صورة للظاهرة الغريبة على موقع "إكس"، الأمر الذي أثار ضجة واسعة بين السكان المحليين.

وعلق المستشار المحلي في المدينة ديفيد باركر: "ماذا بحق الجحيم هو هذا؟". وحتى الآن لم تتمكن السلطات المحلية والشرطة بعد من تحديد أسباب هذه الظاهرة الحادثة.