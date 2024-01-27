زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر يضرب جواتيمالا

ياسر رشاد - القاهرة -

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم جنوب جواتيمالا.

وذكر المعهد الوطني لعلم الزلازل في جواتيمالا، في بيان له، أن مركز الزلزال يقع في المحيط الهادئ على سواحل منطقة "إسكوينتلا" ، وعلى عمق 119 كيلو مترا.

وقال رودولفو غارسيا الناطق باسم الدفاع المدني، في تصريح، إنه لم ترد أي تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.

يشار إلى أن جواتيمالا تقع فوق طبقة جيولوجية نشطة غالبا ما تتسبب في حدوث زلازل قوية ببلدان أمريكا الوسطى والكاريبي

ماذا تفعل عند حدوث زلزال؟

عند حدوث زلزال يجب عليك التصرف بعقلانية وهدوء أينما كنت وحاول ألا تفزع، ويجب عليك اتباع التعليمات الآتية:

ماذا تفعل عند حدوث زلزال إذا كُنت داخل المنزل؟

1.ابق داخل المنزل: حافظ على هدوئك وابق داخل منزلك قدر الإمكان. لا تحاول الخروج من المبنى أثناء وقوع زلزال، فمن الأفضل الانتظار حتى يتوقف الاهتزاز قبل أن تحاول المغادرة.

2. احمِ نفسك من الأجسام المتساقطة: انزل على الأرض، واحتمِ تحت مكتب أو طاولة متينة، وابق ثابتاً حتى يتوقف الاهتزاز.

3. تجنب الاقتراب من النوافذ والأثاث الثقيل: ابتعد عن النوافذ والأرفف والأثاث الثقيل الذي يحتمل أن يسقط عليك.

4. قم بحماية رأسك: قم بتغطية رأسك بذراعيك أو وسادة إذا أمكن لحماية نفسك من الأجسام المتساقطة الثقيلة.

5. لا تستخدم المصاعد أو تحاول مغادرة المبنى حتى يتوقف الاهتزاز.

6. قم بالإخلاء من منزلك إذا لزم الأمر: إذا كنت تعلم أن منزلك غير آمن أو شعرت أن هناك خطراً مباشراً في منطقتك، قم بالإخلاء فوراً، ولكن تأكد من اتخاذ احتياطات السلامة اللازمة.