أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 381 ألفا و370 جنديًا منذ بدء العملية العسكرية

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلن الجيش الأوكراني، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 381 ألفا و370 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير عام 2022.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - حسبما أوردته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية اليوم السبت"أنه خلال هذه الفترة.. خسرت روسيا أيضا 6 آلاف و271 دبابة، و11 ألفا و652 من المركبات المدرعة، و9 آلاف و85 من النظم المدفعية، و972 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و660 من أنظمة الدفاع الجوي، و331 طائرة مقاتلة، و324 مروحية، و23 سفينة حربية، فضلا عن 1433 من المعدات الخاصة، و7 آلاف و37 طائرة مسيرة، وغواصة واحدة".

أوكرانيا: القوات الروسية قصفت خيرسون 85 مرة خلال 24 ساعة

أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون، قيام القوات الروسية بقصف المنطقة 85 مرة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقال أولكسندر بروكودين رئيس الإدارة العسكرية للمنطقة - في بيان أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية اليوم السبت إن روسيا قصفت خيرسون بـ340 قذيفة؛ مما أسفر عن إصابة شخص.

وأوضح أن القوات الروسية استخدمت خلال قصفها للمنطقة، الدبابات وقاذفات الصواريخ متعددة الإطلاق وطائرات مسيرة وقذائف الهاون.. مشيرا إلى أن الجيش الروسي استهدف مناطق سكنية في خيرسون.

وفي سياق متصل، ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أنه تم تسجيل 98 اشتباكا بين عناصر الجيش الأوكراني والقوات الروسية في عدة مناطق، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت هيئة الأركان - في بيان أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية اليوم السبت أن القوات الروسية نفذت هجمات على أراضي أوكرانية، خلال الليلة الماضية.

وأشارت إلى أن القوات الروسية نفذت 8 ضربات صاروخية باستخدام صواريخ "إس-300"، وأربع غارات جوية، و78 ضربة باستخدام قذائف الصواريخ متعددة الإطلاق، على مواقع جنود أوكرانيين ومنشآت مدنية؛ مما أدى إلى وقوع خسائر بين صفوف المدنيين.

وأوضح البيان أن القوات الأوكرانية استهدفت مواقع ارتكاز قوات روسية ومعدات عسكرية تابعة للجيش الروسي.