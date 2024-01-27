إذاعة الجيش الإسرائيلي: سقوط 4 صواريخ من جنوب لبنان في شلومي بالجليل الأعلى

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن سقوط 4 صواريخ من جنوب لبنان في مستوطنة شلومي بالجليل الأعلى. ويأتي ذلك بعد اعتداءات إسرائيلية على جنوب لبنان في وقت سابق من اليوم.

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