أديب عبد المسيح: قرار محكمة العدل الدولية في مثابة خطوة اولى في طريق العدالة المطلوبة

أشار النائب أديب عبد المسيح، في حديث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أنّه "كان من الأجدر بمحكمة العدل الدولية أن تأمر بوقف اطلاق النار فوراً كما وإدانة إسرائيل بشكل مباشر وواضح وليس بشكل رمادي".

ورأى أنّ "في جميع الأحوال، هذا القرار يعتبر بمثابة خطوة أولى في طريق العدالة المطلوبة والعبرة في التطبيق. على اسرائيل ايقاف جميع الانتهاكات المتعلقة بالابادة الجماعية وعدم تبريرها على انها دفاع عن حقها فهي ليست إلّا جرائم وفظاعات بحق الانسانية".