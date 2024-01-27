مراقب الفاتيكان الدائم لدى الأمم المتحدة: لوقف إطلاق النار على كل الجبهات بما في ذلك في لبنان

أكّد مراقب الفاتيكان الدائم لدى الأمم المتحدة غابرييلي كاتشا، خلال مشاركته في جلسة حوار مجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، تأييد حل الدولتين باعتباره "الوحيد القادر على تحقيق سلام دائم".
وجدد النداء من أجل وقف إطلاق النار على كل الجبهات بما في ذلك في لبنان، من أجل فسح المجال للحوار، رغم صعوبته، ولتحقيق أهداف إطلاق الأسرى وتسهيل توزيع المساعدات الإنسانية الضرورية جدا في غزة والتي تعاني من فقر مدقع وأوضاع إنسانية تضرب المدنيين الأبرياء مسببة معاناة لا يمكن تخيلها، ناهيك عن الاعداد الكبيرة للضحايا والنازحين.
واعرب عن استيائه أمام ما تتعرض له المستشفيات والمدارس ودور العبادة في غزة، وشدد على "ضرورة إيقاف أية عمليات عسكرية تستهدف هذه الأماكن". وذكَّر في هذا السياق بدعوة البابا فرنسيس الجماعة الدولية إلى "بذل كل الجهود الممكنة من أجل الدفاع عن القانون الدولي وتطبيقه فيما يتعلق بمثل هذه الأماكن".
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