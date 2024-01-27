الثلج غطى مرتفعات الشوف وتسبب بقطع الطريق مع البقاع باستثناء السيارات المجهزة

غطّى الثلج مرتفعات الشوف، اعتبارا من ارتفاع نحو 1000 متر وما فوق عن سطح البحر، وارتدى شريط القرى الممتد من عين زحلتا والباروك وصولا الى مرستي وجباع ونيحا وشاحا ابيض، مع تأثير جزئي على حركة السير على الطرق، التي تزيد عن هذا الارتفاع. بينما شهدت طريق معاصر الشوف-الارز-كفريا طبقة ثلجية تسببت بانقطاع الطريق الرئيسي بين منطقتي الشوف والبقاع، باستثناء السيارات المجهزة.

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