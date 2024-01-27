أشارت شركة "ترافيغورا"، أنّه "لا أنباء عن إصابات بسبب الواقعة التي شهدتها ناقلة النفط مارلين لواندا في خليج عدن"، موضحة أنّ "الطاقم يواصل جهود السيطرة على حريق في صهريج شحن بالناقلة مارلين لواندا بدعم من سفن حربية".
وكانت قد أشارت القيادة الوسطى الأميركية، إلى أنّ "سفينة تابعة للبحرية الأميركية تقدم المساعدة للناقلة المتضررة".
وأمس، أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله"، عن استهداف سفينة نفطية بريطانية (مارلين لواندا MARLIN LUANDA) في خليج عدن، بصواريخ بحرية مناسبة، مما أدى إلى احتراقها.
كانت هذه تفاصيل خبر شركة "ترافيغورا": جهود مستمرّة للسيطرة على الحريق في الناقلة مارلين لواندا بعد الحادثة في خليج عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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