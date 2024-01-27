انت الان تتابع خبر المدن العشرة الأكثر امانا في العالم 6 منها عربية.. وبغداد تقبع بـ"مراتب مئوية" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتقاس المدن الأكثر امانا بالعالم للسفر، وفق ماتتمتع به من معدلات جريمة منخفضة، مما يجعلها مثالية للسياح والمقيمين، كما تساهم الشرطة القوية والتدابير الأمنية والحكومات المستقرة في تحقيق مستويات السلامة العالية في هذه المدن الآمنة.صنفت أبوظبي المدينة الأكثر أماناً في العالم لعام 2024، وفقاً لمجلة سي وورلد، وبمجموع نقاط سلامة إجمالية بلغت 97.73، وحصلت تايبيه على المركز الثاني، تلتها الدوحة في المركز الثالث، وتكمل عجمان، ودبي، ورأس الخيمة، ومسقط، ولاهاي، وبرن، وميونيخ المراكز العشرة الأولى، مايعني ان 6 مدن عربية من بينها 4 في الامارات جاءت ضمن اكثر 10 مدن امانا في العالم.

اما بغداد، فجاءت في المرتبة 264 عالميًا من اصل 300 مدينة حول العالم بقائمة الأمان، وبنقاط سلامة اجمالية بلغت 57.77، من اصل 100 نقطة.