الجيش الأمريكي: تدمير صاروخ حوثي مضاد للسفن كان في وضع الاستعداد للإطلاق

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجيش الأمريكي، السبت، تدمير صاروخ مضاد للسفن كان في وضع الاستعداد للإطلاق ، من قبل جماعة الحوثي اليمنية.

ذكرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"- في منشور على موقع "إكس"، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية- أن الصاروخ "كان يمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".

أضافت أن الضربة الأمريكية وقعت عند الساعة 3:45 صباحا بتوقيت صنعاء (00:45 بتوقيت جرينتش) السبت.

في سياق متصل.. قالت القيادة الأمريكية، إن "الحوثيين المدعومين من إيران" أطلقوا صاروخا باليستيا مضادا للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن، وأصابوا ناقلة النفط "إم في مارلين لواندا" التي ترفع علم جزر مارشال.

أضافت أن السفينة أصدرت نداء استغاثة، وأبلغت عن وقوع أضرار، وقد استجابت المدمرة الأمريكية "يو إس إس كارني" وسفن التحالف الأخرى وتم تقديم المساعدة، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات.