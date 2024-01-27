أوكرانيا: روسيا تحتفظ بـ 9 سفن حربية في البحر الأسود والمتوسط وآزوف

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت القوات البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم السبت أن روسيا تحتفظ بست سفن حربية في البحر الأسود، من بينها أربع حاملات صواريخ "كاليبر"، على متنها 22 صاروخا.

أضافت القوات البحرية - حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - "أن روسيا تحتفظ اليوم بست سفن حربية في البحر الأسود منها أربع حاملات صواريخ كاليبر على متنها 22 صاروخا، وتوجد سفينة حربية واحدة أخرى في بحر آزوف".. موضحة أن روسيا تحتفظ أيضا بسفينتين في البحر المتوسط.

بحسب "يوكرين فورم"، يتكون التشكيل القتالي لأسطول البحر الأسود الروسي من 30 سفينة، عشر منها حاملات صواريخ، فيما يحتفظ الجيش الروسي في شبه جزيرة القرم بـ80 سفينة من مختلف الأنواع.

في سياق متصل أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون، قيام القوات الروسية بقصف المنطقة 85 مرة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

قال أولكسندر بروكودين رئيس الإدارة العسكرية للمنطقة - في بيان أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية اليوم /السبت إن روسيا قصفت خيرسون بـ340 قذيفة؛ مما أسفر عن إصابة شخص.

أوضح أن القوات الروسية استخدمت خلال قصفها للمنطقة، الدبابات وقاذفات الصواريخ متعددة الإطلاق وطائرات مسيرة وقذائف الهاون.. مشيرا إلى أن الجيش الروسي استهدف مناطق سكنية في خيرسون.

في سياق متصل، ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أنه تم تسجيل 98 اشتباكا بين عناصر الجيش الأوكراني والقوات الروسية في عدة مناطق، خلال الساعات الـ24 الماضية.

أضافت هيئة الأركان - في بيان أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية اليوم السبت أن القوات الروسية نفذت هجمات على أراضي أوكرانية، خلال الليلة الماضية.

أشارت إلى أن القوات الروسية نفذت 8 ضربات صاروخية باستخدام صواريخ "إس-300"، وأربع غارات جوية، و78 ضربة باستخدام قذائف الصواريخ متعددة الإطلاق، على مواقع جنود أوكرانيين ومنشآت مدنية؛ مما أدى إلى وقوع خسائر بين صفوف المدنيين.

أوضح البيان أن القوات الأوكرانية استهدفت مواقع ارتكاز قوات روسية ومعدات عسكرية تابعة للجيش الروسي.