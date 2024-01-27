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أوكرانيا: قوات الدفاع الجوي تسقط أربع طائرات روسية بدون طيار 

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن سلاح الجو الأوكراني اليوم السبت أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت جميع الطائرات بدون طيار الهجومية الأربع من طراز "شاهد 136/131" التي أطلقها روسيا في مهمات قتالية فوق سماء البلاد الليلة الماضية. 

وذكر سلاح الجو الأوكراني - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - أن الجيش الروسي هاجم أوكرانيا بأربع طائرات بدون طيار من طراز شاهد (136/131) من الاتجاه الجنوبي الشرقي بالتحديد من منطقة "بريمورسكو-أختارسك" بروسيا.. مضيفا أن تم تدمير الأربع طائرات في منطقة "كيروفوهراد". 

 

ومن ناحية أخرى أوضحت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - في منشور على "فيسبوك" - أن الجيش الروسي هاجم صباح اليوم البنية التحتية المدنية في "سلوفيانسك" بمنطقة دونيتسك بصاروخ باليستي من طراز "إسكندر"، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أي إصابات حتى الآن.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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