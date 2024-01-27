الخارجية الفلسطينية: الوقف الفوري لإطلاق النار المدخل الوحيد لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله- (د ب أ)

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، "أن الوقف الفوري لإطلاق النار هو شرط ميداني وعملي لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ الإجراءات التي أقرتها محكمة العدل الدولية، لحماية المدنيين، وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية".

ورأت الوزارة، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا)، أن "استمرار حرب الإبادة الجماعية لشعبنا تحدٍ إسرائيلي لقرار المحكمة، وإمعان في التدمير الممنهج للقطاع، وخلق بيئة ملوثة طاردة للسكان، خاصة ما يتعلق باستهداف المستشفيات ومحطات الصرف الصحي، وما يتصل باستمرار سياسة التجويع والتعطيش والحرمان من أبسط احتياجات المواطنين، خاصة في فصل الشتاء".

وأدانت الوزارة "استمرار حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على شعبنا لليوم 113 على التوالي، في إمعان إسرائيلي واضح على استكمال تدمير قطاع غزة، وتحويله إلى مكان غير صالح للسكن".