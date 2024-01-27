أفادت غرفة التحكم المروري، عن إنزلاق مركبة واصطدامها بحائط جانب طريق عام عاريا الكحالة، مشيرة إلى أنّ الاضرار مادية وحركة المروري طبيعية بالمحلة.

كانت هذه تفاصيل خبر أضرار مادية إثر إنزلاق مركبة واصطدامها بحائط جانب طريق عام عاريا الكحالة وحركة المرور طبيعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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