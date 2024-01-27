"حزب الله": استهدفنا انتشارًا لجنود العدو بمحيط موقع جل العلام بصواريخ بركان وتجمعًا لهم جنوب موقع العباد

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏‏‏‏‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:30 من صباح يوم السبت 27-01-2024، انتشارًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بصواريخ بركان وحقّقوا فيه إصابات مباشرة".

وفي بيان آخر، أعلن "حزب الله" أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:15 من صباح يوم السبت 27-01-2024، تجمعًا ‌‏لجنود العدو الإسرائيلي جنوب موقع العباد بالأسلحة الصاروخية وحقّقوا فيه إصابات مباشرة".

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