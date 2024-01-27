أشار وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إلى "أننا نرحّب بقرار الولايات المتحدة الأميركية وقف تمويل الأونروا"، مشيرًا إلى "أنّنا سنعمل على ضمان عدم وجود دور للأونروا في اليوم التالي من حرب غزة"، المستمرة على القطاع منذ 7 تشرين الأول.
وكانت قد أعلنت سلطات الولايات المتحدة ومن ثمّ كندا، عن تعليق أيّ تمويل إضافي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وذلك بسبب مزاعم باحتمال مشاركة موظفين بالوكالة في هجمات عملية "طوفان الأقصى".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الإسرائيلي: سنعمل على ضمان عدم وجود دور لـ"الأونروا" في اليوم التالي من الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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