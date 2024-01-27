انطلاق الجولة الأولى للحوار الثنائي بين العراق وأميركا لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق

رعى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، انطلاق الجولة الأولى للحوار الثنائي بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، وفق ما جاء في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وجاء هذا التطوّر بعد هجمات تنفذها "المقاومة الإسلامية في العراق"، وقد اشتدت هذه الهجمات مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تضامنًا مع القطاع المحاصر منذ 7 تشرين الأول 2023.