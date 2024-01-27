أشارت حركة "حماس"، إلى "أننا ندين بشدة تحريض الكيان الصهيوني على مؤسسات أممية تساهم في إغاثة شعبنا بينها الصحة العالمية والأونروا". ولفتت إلى "أننا ندعو الأمم المتحدة إلى عدم الرضوخ لتهديدات وابتزازات الكيان الصهيوني وسعيه لقطع شرايين الحياة عن شعبنا". وكانت قد أعلنت سلطات الولايات المتحدة ومن ثمّ كندا، عن تعليق أيّ تمويل إضافي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وذلك بسبب مزاعم إسرائيلية باحتمال مشاركة موظفين بالوكالة في هجمات عملية "طوفان الأقصى".

كانت هذه تفاصيل خبر "حماس": ندين بشدة تحريض الكيان الصهيوني على مؤسسات أممية تساهم في إغاثة شعبنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.