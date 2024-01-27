نقولا للنواب: أنقذوا ما تبقّى من ضمائركم واستقيلوا من مناصبكم التي اصبحت بلا كرامة

وجّه النائب السابق نبيل نقولا رسالة الى اللبنانيين، أشار فيها إلى أنّ "أموالكم تبخرت. مدّخراتكم سرقت. تقاعدكم نهب وما زال البعض من نوابكم يكذبون عليكم وأنتم تصدقوهم. لولا تدخل بعض النواب الأوادم لكان خُيّل لنا أننا في مسرحية هزلية محزنة أو إجتماع مافيا يتقاسمون لحمكم كأنكم غنم جاهزون للذبح".

وأشار إلى أنّ "موازنة ذرّ الرماد في العيون والمقصود من ورائها تهجير أولادكم وتجويع ما تبقى من اللبنانيين لإجبارهم على الرحيل وإبدالهم بشعوب أخرى أكثر طوعًا منكم. حكومة أفاعي سياسييّن مصّاصي دماء"، مضيفًا "انتفض أيّها الشعب لكرامتك وافعل ما فعله شعب سيريلانكا بزعمائه".

وقال نقولا: "أيّها النواب أنقذوا ما تبقّى من ضمائركم واستقيلوا من مناصبكم التي اصبحت مناصب بلا كرامة وقبل أن تنتهوا في حاويات النفايات. تصبحون على وطن".