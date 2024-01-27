انت الان تتابع خبر "مفارقة قاتلة".. سوء التغذية يقتل 760 شخصا سنويًا في العراق الذي يهدر 4 ملايين طن طعام! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - يشكل الطعام في العراق قرابة 40% من النفايات التي يرميها العراقيون، وعلى هذا الأساس، فأن العراق يرمي اكثر من 4 ملايين سنويا من الطعام من اجمالي 11 مليون طن من النفايات سنويا.

هذه الأرقام وضعت العراق في تصنيف هدر الطعام لعام 2024 وفق مجلة "سي وورلد" بالمرتبة السادسة عالميًا من اصل نحو 200 دولة وهي مرتبة متقدمة جدا، فيما جاء بالمرتبة الأولى عربيا، وبنصيب فرد يبلغ 120 كيلوغرام سنويًا من يقوم الفرد الواحد برميها من الطعام، أي اكثر من 300 غرام (اكثر من ربع كيلو طعام) يقوم كل فرد عراقي برميه يوميا.



وفي ذات الوقت، وفي إحصائية منفصلة، جاء العراق في المرتبة 110 عالميًا من اصل 193 دولة بنسبة الوفيات الناجمة عن سوء التغذية.

وبلغت نسبة وفيات العراق من سوء التغذية بواقع 1.77 شخص لكل 100 الف نسمة سنويًا، وهذا يعني ان اكثر من 760 شخصا يقتله "سوء التغذية" في العراق سنويًا، في مفارقة مثيرة.

