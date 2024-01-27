كيف تحول هاشتاج إلى صرخة استنفار ضد العنف الجنسي بالكاميرون

ياسر رشاد - القاهرة - أبقت مزاعم الاغتصاب والقوادة والاستغلال الجنسي مستخدمي الإنترنت الكاميرونيين في حالة من الفوضى، جمع هاشتاج على تويتر أكثر من 100000 منشور حول ما أصبح فضيحة.

هل أعطي الرجل على بياض لاختطاف النساء والرجال غير القانونيين وتهديدهم واغتصابهم وأحيانا حبسهم دون استجواب من قبل الشرطة على مدى عقود؟

ظهرت شهادات مجهولة المصدر لنساء ورجال على وسائل التواصل الاجتماعي في الكاميرون بعد أن شارك الناشط @N زوي مانتو شهادة ضحية مزعومة اتهمت وريث تكتل تجاري ثري ومؤثر بالعنف.

بعد الادعاء الأولي المنشور في 19 يناير/كانون الثاني، تم نشر عشرات الشهادات تحت هاشتاغ #StopBopda. واتهم أصحاب النفوذ بالعمل كقوادين، واتهم بعض أفراد قوات الأمن بالتستر على الإفادات لسنوات.

اتصل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بالنائب العام لفتح تحقيق، وجمعت عريضة أكثر من 13 ألف توقيع، لكن بعض مستخدمي الإنترنت يشككون في قدرة واستعداد النظام القضائي في الدولة الواقعة في وسط إفريقيا للتعامل بشكل صحيح مع الاتهامات في حالات العنف ضد المرأة.

وفقًا لتقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان، يقدر أن 979,000 شخص بحاجة إلي الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في عام 2022 في الكاميرون.

قضية اجتماعية

في الكاميرون، تعرضت 39٪ من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عاما للإيذاء الجسدي منذ سن 15 عاما، عادة من قبل شخص قريب منهن.

لقد ساد قانون الصمت لسنوات.

في حديثها في عام 2022 إلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة، كانت وزيرة النهوض بالمرأة والأسرة في الكاميرون متفائلة بشأن التغيير.

قالت ماري تيريز أبينا أوندوا إنه "على الرغم من قانون الصمت ، فإن النسبة المئوية للحالات المبلغ عنها مرتفعة بشكل متزايد مع انتشار يزيد عن 40٪. واحدة من كل ثلاث نساء كانت ضحية للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي في حياتها".

أنشأت منظمة المرأة في ريادة الأعمال (WETECH) AlertGBV في عام 2023. يهدف التطبيق إلى مساعدة الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ووفقا لإذاعة فرنسا الدولية، قدمت شكوى واحدة على الأقل ضد المغتصب المتسلسل المزعوم. وبحسب ما ورد رفع الرجل قضية تشهير.

بعد الفضيحة الأخيرة، تتزايد الدعوات للشباب الكاميروني للتعبئة في 11 فبراير، الذي يصادف اليوم الوطني للشباب وكذلك في اليوم العالمي للمرأة (8 مارس).