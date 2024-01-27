اليوم.. فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لشعبة "المصورون الصحفيون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي

قررت نقابة الصحفيين، فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لشعبة "المصورون الصحفيون" من يوم السبت الموافق 27/1/2024 حتى الأربعاء 31/1/2024، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا.

يلي هذه المرحلة، فتح باب الطعون والتنازلات لمدة ثلاثة أيام من يوم السبت الموافق 3/2/2024، وحتى يوم الاثنين 5/2/2024، وإعلان قائمة المرشحين النهائية يوم الثلاثاء 6/2/2024، على أن تجرى الانتخابات، وتجتمع الجمعية العمومية للشعبة يوم الثلاثاء 20 فبراير 2024م من الساعة الرابعة حتى الساعة الخامسة مساءً بالدور الرابع في النقابة لاختيار المكتب التنفيذي للشعبة (رئيس – 4 أعضاء).

وتم اختيار لجنة للإشراف على الانتخابات، تضم ثلاثة من قدامى المصورين الصحفيين من غير المرشحين برئاسة حسام دياب، وعضوية: أحمد شحاتة، وعمرو نبيل.

وتقدم طلبات الترشح لإدارة شئون المجلس في الدور الثاني بالنقابة.

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