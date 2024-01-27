تعرف على موعد طرح فيلم "ع الماشي" لـ علي ربيع

محمد اسماعيل - القاهرة - يواصل الفنان علي ربيع، تصوير مشاهده في فيلمه السينمائي الجديد "ع الماشي".

وأعلن مخرج العمل محمد الخبيري، عن موعد طرحه بالسينمات، وذلك عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "توكلنا على الله.. فيلم (عالماشي) للنجم علي ربيع .. عيد الفطر إن شاء الله 2024".

فيلم "ع الماشي" بطولة: علي ربيع، آية سماحة، كريم عفيفي، صلاح عبدالله، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عبدالوهاب وإخراج محمد الخبيري.

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