الطن بـ 160 ألفًا.. تحرك برلماني بشأن ارتفاع أسعار تقاوي البطاطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة سلوى أبو الوفا، أمين سر لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، لتوجيهه لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن ارتفاع أسعار تقاوي البطاطس في السوق المصري ليصل الطن إلى 160 ألفًا، في حين أن السعر المستورد به 50 ألفًا، لافتة إلى أن هذه الفجوة في السعر غير منطقية وتحتاج إلى تدخل الحكومة.

وقالت "أبو الوفا" إن هناك شكاوى متكررة من المزارعين بمحافظة المنيا بشأن تلك المشكلة مما يهدد ببوار الأرض في ظل الارتفاع الجنوني لسعر التقاوي مطالبة الحكومة بضرورة التدخل لضبط الأسواق والرقابة لتصل إلى المزارعين بسعر "معقول"، وأن تقوم الدولة بتوفير تقاوي للبطاطس حتى لا يقع المزارعون فريسة لجشع التجار.

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