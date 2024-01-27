سلطات أوغندا أكّدت أن موقف القاضية الأوغاندية التي دعمت إسرائيل بمحكمة العدل لا يُمثل البلاد

علّق مندوب أوغندا الدائم لدى الأمم المتحدة أدونيا أيباري، على موقف القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي التي اعترضت على جميع الإجراءات الموقتة التي طلبتها جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية "لمنع الإبادة الجماعية" في غزة، مؤكدًا أنّ ذلك الموقف "لا يمثل البلاد".

وفي تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لفت إلى أنّ "حكم القاضية في محكمة العدل الدولية لا يمثل موقف حكومة أوغندا بشأن الوضع في فلسطين"، موضحًا أنّ أوغندا عبرت عن دعمها محنة الشعب الفلسطيني من خلال التصويت في الأمم المتحدة.

ونشرت محكمة العدل نص قرارها الصادر أمس الجمعة، والذي يفرض على إسرائيل تدابير موقتة "لمنع الإبادة الجماعية" في غزة، حيث تم اعتماد أغلب البنود بموافقة 15 عضوا في لجنة القضاة الـ17.

وكان لافتا تصويت القاضية الأوغندية التي عارضت جميع التدابير الموقتة الـ6 التي فرضتها محكمة العدل، بما في ذلك تدبيران حظيا بموافقة القاضي الإسرائيلي أهارون باراك.

وحسب نص قرار المحكمة، يتعين على إسرائيل الالتزام بـ6 تدابير موقتة، من بينها الامتناع عن القتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة، وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.

وانفردت القاضية الأوغندية بمعارضة اثنين من التدابير رغم موافقة بقية أعضاء اللجنة، وهما إجراءان يتعلقان بمطالبة إسرائيل بالعمل فورا على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ومنع التحريض المباشر على إبادة الفلسطينيين في القطاع، ومعاقبة المحرضين.

يذكر أن سيبوتيندي أول سيدة أفريقية تنتخب ضمن قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي.