"حزب الله" قدّم دفعة جديدة من المازوت لمحطات ضخ المياه في صيدا

واصل العمل الإجتماعي في "حزب الله" مبادرته من أجل المساعدة في تأمين المياه لأهل صيدا، حيث قدّم الدفعة الـ40 من المازوت عبر شركة "الأمانة"، خلال الأيام الماضية لمحطات ضخ المياه في الآبار التابعة لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي في مناطق سيروب والفيلات والمية مية - الاسماعيلية وحي المغارة - القريّة في صيدا، حيث تسلمت تلك المحطات 4250 ليتر من المازوت

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