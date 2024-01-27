ابي رميا: إقرار الموازنة بعد التعديلات واجب وطني رغم الاجماع على غياب الرؤية الاقتصادية

أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون أبي رميا، في تصريح عبر وسائل التوصل الاجتماعي، إلى أنّ "إقرار الموازنة أمس بعد التعديلات التي أقرّتها لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان هو واجب وطني بالرغم من الاجماع على غياب الرؤية الاقتصادية".

ولفت إلى أنّ "التذكير اكثر من ضروري لتحديد الاولويات وكي لا نضيع في التسويات الترقيعية"، داعيًا إلى "إنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة مهمتها وضع خطة انقاذ في مختلف القطاعات ومن مرتكزاتها الاساسية هي الانتهاء من التدقيق المالي الجنائي، تحديد الخسائر وتوزيعها، اعادة اموال المودعين، هيكلة المصارف، اللامركزية الادارية المالية الموسعة، الصندوق الائتماني، حل نهائي لعودة النازحين السوريين الى سوريا، انشاء مجلس للشيوخ والاستراتيجية الدفاعية".

واعتبر ابي رميا أنّ "كل هذه العناوين تتطلّب صحوة وطنية والتزام من قبل كل القوى السياسية"، موضحًا أنّ "هذه هي خريطة الطريق الوحيدة والا لبنان الذي نعرف ونحبّ الى زوال".