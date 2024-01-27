صحة غزة: 18 مجزرة جديدة وارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 26 ألفا و257 شهيدا

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم السبت، ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي 18 مجزرة جديدة في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية راح ضحيتها 174 شهيداً، ليرفع إجمالي أعداد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي إلى 26 ألفا و257 شهيداً.



وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها بالفيسبوك، بحلول اليوم 113 من الحرب "ارتكب الاحتلال 18 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 174 شهيدا و310 مصاب خلال الـ24 ساعة الماضية".



وأضافت أنه "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".



وأوضحت الوزارة أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي ارتفع إلى 26,257 شهيدا و64,797 مصابا.



ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت كارثة إنسانية وصحية، وتسببت بنزوح نحو 1.9 ملايين شخص، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.

