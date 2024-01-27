دعوى قضائية أمريكية ضد بايدن وبلينكن وأوستن للتواطئ بجرائم الإبادة الإسرائيلية بغزة

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل مركز الحقوق الدستورية في أمريكا، هجومه على الإدارة الأمريكية المتمثلة في الرئيس جو بادين، ووزيري الخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن، ورفع المركز دعوى قضائية يتهم بها ثلاثي الإدارة، بالتواطؤ في جرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

دعوى قضائية أمريكية ضد بايدن وبلينكن وأوستن للتواطئ في جرائم الإبادة الإسرائيلية بغزة

وعقدت محكمة فدرالية في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا جلسة للنظر في هذه الدعوى التي وصفها القاضي جيفري وايت بأنها الأصعب التي تطرح أمام المحكم، استمعت المحكمة إلى إفادات محامين وناشطين وأطباء من غزة بشأن ما يتعرض له الفلسطينيون في القطاع، بحضور محامون يمثلون كلا من بايدن وبلينكن وأوستن ومركز الحقوق الدستورية.

وبحسب ما أوردت وسائل إعلام فإن المدعين يشددون في مرافعاتهم على أن الإدارة الأمريكية الحالية تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 من خلال تزويدها إسرائيل بالأسلحة، فيما يعتبر الدفاع أن المحكمة ليست لديها الصلاحية للبت في هذا الأمر.

وكان مركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة، الذي يعنى بالحريات المدنية، رفع هذه الدعوى المدنية ضد بايدن وبلينكن وأوستن في نوفمبر الماضي نيابة عن منظمات فلسطينية وفلسطينيين في غزة ومواطنين أمريكيين لديهم أقرباء في القطاع.

واتهم المدعون بايدن ووزيريه بأنهم رفضوا استخدام نفوذهم الكبير لوضع شروط أو حدود للقصف الإسرائيلي على غزة.