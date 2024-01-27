تبادل إطلاق النار بين زورق و ناقلة بضائع بالقرب من سلطنة عمان

ياسر رشاد - القاهرة - تبادل فريق أمني على متن ناقلة بضائع، إطلاق النار مع مسلحين على متن زورق صغير بالقرب من صلالة بسلطنة عمان، حسب ما ذكرت شركة أمبري في بيان لها.

قالت أمبري، في بيان أن الواقعة كانت على بعد 700 ميل بحري جنوب شرقي صلالة بسلطنة عمان، وأشار إلى أن الزورق اقترب لمسافة 300 متر قبل أن يعود نحو السفينة التي جاء منها، مضيفة أن الطاقم والسفينة في أمان.

أطلق مسلحو حركة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران موجات من الصواريخ والطائرات المسيرة المحملة بمواد متفجرة على السفن منذ 19 نوفمبر الماضي، ردا على العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

علقت بعض شركات الشحن عمليات العبور من البحر الأحمر واتخذت رحلات أطول بكثير وأعلى تكلفة حول إفريقيا، وشنت الطائرات الحربية والسفن والغواصات الأميركية والبريطانية عشرات الغارات الجوية ردا على ذلك في شتى أنحاء اليمن مستهدفة قوات الحوثيين.