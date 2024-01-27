"سرايا القدس" استهدفت الجيش الإسرائيلي بخانيوس والمغازي وقصفت مستوطنات غلاف غزة

أعلنت "سرايا القدس"- الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، في بلاغ، عن قصف سديروت ونيرعام ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية. وكشفت عن "استهداف دبابة ميركافا وناقلة جند صهيونيتين بقذائف "آر بي جي" غرب مدينة خانيونس"، مؤكدة أنها قصفت بقذائف الهاون "حشود العدو في محيط موقع أبو صفية العسكري شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة". ويأتي ذلك في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة واستهداف المدنيين وحصارهم منذ 7 تشرين الأول. ولم يحقق الجيش الإسرائيلي الاهداف المعلن عنها للحرب، وأبرزها القضاء على "حماس" وإطلاق سراح الأسرى، ورغم ما يدّعيه الجيش الإسرائيلي من تفكيك قدرات الفصائل الفلسطينية وخاصة كتائب "القسام" و"سرايا القدس"، تتواصل عمليات إطلاق الصواريخ ويتكبّد الجيش خسائر في الجنود والآليات جرّاء العمليات العسكرية الفلسطينية المستمرة مع استمرار الحرب على قطاع غزة.

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