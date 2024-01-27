اختتمت جمعيّة "من حقّي الحياة " دورتها الخاصّة بكيفية تصنيع الشموع التي اقامتها طيلة شهر كانون الثاني بقيادة وإشراف المُدرِّبة آية مرعي. وتخرّج من الدورة 33 مشتركًا ومشتركة تعلّموا طُرُق تصنيع الشموع على تنوّعها، وحصلوا في الختام على إفادات إتمام بعدما قدّموا نماذج عن اعمالهم.

كانت هذه تفاصيل خبر جمعيّة "من حقّي الحياة " اختتمت دورة تصنيع الشموع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.