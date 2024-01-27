عز الدين: إذا توسعت هذه الحرب فالمقاومة جاهزة للرد على أي حماقة وستكيل الكيل بمكيالين

أكّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النّائب ​حسن عز الدين​، خلال تشييع إسلام محمد زلزلي الّذي سقط "على طريق القدس"، في بلدة دير قانون النّهر ​الجنوب​يّة، أنّ "​المقاومة​ الّتي باتت اليوم تملك قوافل الشّهداء، لن تسقط أمام هذا العدو، الّذي يعيش في هذه الأيّام حالة انعدام توازن وبدون أفق".

وتوجّه، إلى "العدو الإسرائيلي"، بالقول: "إنّ هذه الجبهة في الجنوب هي لنصرة أهلنا في ​غزة​، وستبقى قائمة ومفتوحة في هذا السّياق، وأنّ أيّ تطوّر في توسعة هذه الحرب، فإنّ المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي، وهي على جهوزيّة تامّة للردّ على أيّ حماقة، وستكون بالمرصاد وستكيل الكيل بمكيالين؛ وستوجّه الصّفعة الّتي لم يكن ليتوقّعها هذا العدو على الإطلاق أبدًا".

وشدّد عز الدين على "أنّنا لا نغامر ولا نقامر، لأنّنا حريصون على بلدنا وشعبنا وأهلنا، وإنّ أمّة فيها أمثال هؤلاء الأقمار الشّهداء الّذين يرتقون الواحد تلو الآخر، لن تركع ولن تسقط؛ وستبقى بالمرصاد لهذا العدو".