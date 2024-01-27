لفتت النّائبة بولا يعقوبيان، إلى أنّ "قرار المحكمة الدولية واضح بشأن وقف الحرب فورًا، فقد تضمّن وقف الإبادة وحرمان الفلسطينيّين من حاجاتهم الأساسيّة. وبكلّ وقاحة، يُعلن المتحدّث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أنّهم سيواصلون الحرب".
وأكّدت، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ "رفض وتجاهل قرار أعلى مرجعيّة في العدل من قبل العدو الإسرائيلي، دليل على عدم وجود حدّ لإجرام هذا الكيان، الّذي يتذرّع بحجّة الدّفاع عن النّفس، وهو عذر أقبح من الّذنب الّذي يقوم به بإبادة الشعب الفلسطيني".
وأشارت يعقوبيان، إلى أنّ "الأمل يبقى بإقرار الحقّ، وألّا تكون العدالة كذبة"، موجّهةً تحيّةً إلى "الموقف المشّرف للقاضي نواف سلام".
كانت هذه تفاصيل خبر يعقوبيان: قرار المحكمة الدولية واضح بشأن وقف الحرب وتجاهله دليل على عدم وجود حد لإجرام العدو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.