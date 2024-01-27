لمس أجزاء حساسة.. مسن يستدرج طفلة لمنزله ويتحرش بها فى الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، من ضبط مسن متهم باستدراج طفلة إلى منزله والتحرش بها جنسيا وملامسة أجزاء حساسة من جسدها.

البداية بتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمدعدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد تامر يحيى، مأمور مركز شرطة أجا من "ن.ع.ا"، 36 عاما، ربة منزل ومقيمة بقرية ميت إشنا دائر المركز، تتهم "عبدالحميد.ب.ع"، 69 عاما، بالمعاش ومقيم بذات القرية بقيامه باستدراج ابنته "د"، 8 سنوات، طالبة بالصف الثاني الابتدائي، ومقيمة طرفها بذات القرية إلى منزله والتحرش بها جنسيا وملامسة أجزاء حساسة من جسدها.

جرى استصدار إذن النيابة العامة وضبط المتهم بمعرفة المقدم دكتور أحمد رشدي الشورى، رئيس مباحث مركز شرطة أجا، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.