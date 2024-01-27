أسعار الحديد في مصر تقفز 10 أضعاف خلال آخر 10 سنوات (تفاعلي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قفزت أسعار الحديد في مصر بنحو 10 أضعاف مستوياتها خلال آخر 10 سنوات، وذلك بعد القفزة التي شهدتها خلال العامين الأخيرين، بحسب ما كشفت عنه بيانات النشرات الشهرية بالبنك المركزي المصري.

ووصل سعر طن الحديد الاسترشادي للمستهلك (بشركة حديد عز في آخر تحديث لها اليوم) إلى 57271 جنيها مقابل 5088 جنيها متوسط سعر طن الحديد في السوق المصري في يناير 2014 بنسبة زيادة 1026%.

وشهدت أسعار الحديد قفزة تدريجية خلال تعاملات العام الأخير، وذلك مقارنة بمتوسط سعر في السوق وصل إلى 25041 جنيها للمستهلك في يناير 2023، بنسبة زيادة 128.7%.

ورفعت شركة حديد عز وعدد من شركات الحديد الأخرى في السوق المصري أسعار الحديد عدة مرات خلال الشهر الأخير، ووصلت الزيادة في سعر طن حديد عز إلى نحو 7 آلاف جنيه في آخر أسبوعين فقط بعد زيادة 3 مرات في نفس الفترة.

ويأتي ذلك تزامنا مع ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء خلال الفترة الأخيرة ليسجل مستويات قياسية بين 60 و65 جنيها، مقارنة بسعر مستقر للدولار في البنوك منذ منتصف مارس الماضي قرب 31 جنيها.

ويرصد الخليج 365 في الجراف التفاعلي التالي تطور متوسط سعر الحديد للمستهلك في مصر خلال شهر يناير من كل عام في آخر 10 سنوات، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، عدا 2024 التي استعان الخليج 365 فيها بالسعر الاسترشادي للمستهلك بشركة حديد عز بحسب آخر تحديث لها اليوم.

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