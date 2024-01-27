سليمان التقى نقيب مالكي الشاحنات العاملة بالترانزيت: سنعمل على رفع الغبن عن العاملين بالقطاع

التقى النّائب ​محمد سليمان​، في مكتبه في طرابلس، رئيس نقابة مالكي الشّاحنات العاملة ب​الترانزيت​ للنّقل الخارجي النّقيب أحمد محمد الخير، لشكره باسم العاملين بالقطاع، على "الجهود الّتي قام بها لجهة إعادة النّظر بمشروع ​الموازنة​، الّذي كان محذوفًا منه موضوع فرض رسوم على الشّاحنات غير اللّبنانيّة، من مبدأ المعاملة بالمثل".

وأشار الخير إلى "أنّنا عندما علمنا بعدم اعتماد هذه الرّسوم للحدّ من المنافسة غير المشروعة وغير المتكافئة، قمنا بواجبنا بمراجعة سليمان، لأنّ لديه ضميرًا حيًّا وغيورًا على مصالح البلاد والعباد. وبدوره وعدنا بأنّه سيعمل جاهدًا من أجل إعادة المطلب إلى جدول أعمال جلسة مناقشة الموازنة؛ ولله الحمد تمّ اعتماد وإقرار هذه المادة في جلسة الأمس".

بدوره، وَعد سليمان بأنّه "سيعمل على رفع الغبن والمظلوميّة عن العاملين في هذا القطاع، الّذي هو مكمّل لبقيّة قطاعات الزّراعة والصّناعة والترانزيت عبر الموانئ اللّبنانيّة، الّتي تأثّرت سلبًا ممّا أصاب أسطول النّقل اللّبناني من الفوضى، ومنها تمّلك وقيادة الشّاحنات اللّبنانيّة من قبل غير اللّبنانيّين، الّذين تسبّبوا بحجب ثقة الدّول العربيّة عن شاحنات ​لبنان​، بسبب تهريب الممنوعات على أنواعها؛ الّتي كانت سببًا بإغلاق الدّول العربيّة حدودها بوجه الشّاحنات والصّادرات اللّبنانيّة".

وأثنى على العاملين بالقطاع، واعدًا بـ"أنّني سنتبنّى كامل المطالب المحقّة والقانونيّة، وسنبقى إلى جانبكم حتّى تحريركم من هذه المظالم الّتي تعانون منها، لاستعادة ثقة ​الدول العربية​ بكم، وخاصّةً ​دول الخليج​".