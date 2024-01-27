الارشيف / اخبار العالم

برسالة.. المقاومة تحذّر عائلات الأسرى من تداعيات استمرار الحرب على سلامة ذويهم

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

وجّهت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم السبت، رسالة إلى عائلات أسرى الاحتلال الإسرائيلي في غزة باللغتين العربية والعبرية، تحذرهم فيها من تداعيات استمرار الحرب على سلامة ذويهم.

وتضمنت الرسالة إعلان مقتل جميع الأسرى الإسرائيليين في القطاع بعد استهدافهم بغارات جوية لطائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت القسام: "كتائب القسام: نعلن مقتل جميع الأسرى لدينا بعد استهدافهم بغارات من الطيران الحربي الصهيوني"، مضيفة "إذا استمر نتنياهو بالحرب فكونوا مستعدين لهكذا خبر".

