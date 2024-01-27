مصرع شخص وإصابة 3 في انقلاب ربع نقل على صحراوي المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - جمال محمد:

توفي شخص وأصيب ثلاثة آخرين في انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز العدوة شمالي غرب المنيا، مساء اليوم السبت. تلقى اللواء محمد مصطفى، مدير أمن المنيا، إخطاراً بالحادث الذي وقع بسبب السرعة الزائدة، وتوجد حالة وفاة وعدد من المصابين.

انتقلت فرق الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث، حيث تبين وفاة الشخص المدعو "مصطفى. ع. أ"، البالغ من العمر 20 عاماً والمقيم بالقاهرة، وأصيب كل من "أحمد. ع. أ" (20 عاماً)، و"محمد. ا. ع" (19 عاماً)، و"عبدالله. م. ي" (24 عاماً)، والذين يقيمون في محافظة الجيزة.

تم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج، حيث تبين وجود كسور وكدمات متنوعة. تم نقل جثة الفقيد إلى مشرحة المستشفى، وتم تحرير محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.