لوجز وسريديا.. فسفور البحر البارد بالسويس أطباق مطلوبة في ليالي الشتاء (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

تتميز البيئة البحرية في خليج السويس بتنوع الكائنات، فضلا عن الأسماك بأنواعها المختلفة والقشريات مثل الجمبري والكابوريا، هنا تعيش أنواع متعددة من الرخويات داخل محارات وأصداف تتوفر فيها نسبة عالية من الفسفور والبروتين لا توجد في القشريات والحيوانات البحرية الأخرى.

طعام في المحار

تناول ما بداخل المحار بأشكاله المختلفة ليس مجرد طعام بل ثقافة شعبية، بعضها يؤكل مجفف مثل الصرمباء ويباع مع أطعمة التسالي الأخرى، وفي ليالي الشتاء الباردة يزداد الطلب عليها، فهي غنية بالبروتين والفوسفور وخالية من الدهون والكولسترول، وتتجمع أفراد الأسرة على تلك الاطباق مساءا بعد إعدادها سندوتشات مختلفة الأطعم.

وتنتشر داخل مدينة السويس عشرات المحال الصغيرة التي توفر أطباق الصرومباء الطازج الطري، والنوهيد واللوجز والسيرديا وطماطم البحر والبصر وهي تستخرج من المحارات بعد سلقها وتقدم باردة.

داخل حلقة السمك في السويس، تخصص محمد رمضان في بيع ما يخرج من المحار، التركيز على ذلك النوع من طعام البحر، كان وراء تميزه فيقصده الزبائن المترددين على الحلقة أبناء السويس.

يسألوا عنها

أما الوافدين إليها ويجذبهم بريق الاصداف اللامعة، وأشكال الاطباق المتنوعة المختلفة شكلا ولونا عن الأسماك، فهي بالنسبة لهم طعام جديد غريب، ربما يسألون عن عنها وإن كانت تؤكل وكيف تؤكل.

يقول محمد إنه حريص على شراء الأصداف والمحارات الطازجة من الصيادين والبحارة الذين يجمعونها مناطق مختلفة بشاطئ خليج السويس، وعقب غسلها بالماء جيدا، يجري سلقها في درجة حرارة منخفضة وبطريقة خاصة يجعل خروج قطعة اللحم من المحارة سهل دون ان تفقدها الحرارة طعمها.

صرمباء جمال

من أكثر الأطباق شهرة ذلك الكائن البحري اللذيذ، الصرمباء يقول محمد عنها إنها تؤكل بارده بعد سلقها، لكن الصورة الأشهر لها هي أكلها مجففة بعد سحبها من الصدفة وتجفيفها على هواء البحر، تلك الطريقة تضمن حفظه لشهور دون تأثر، أما ربط اسمه بالجمل، فيرجع إلى كون ذلك الحيوان البحري يسير مصطفا في قاع البحر مثل قوافل الجمال خلف بعضها البعض، ما يسهل صيدها.

اللوجز والجراكولا

من أشهر الأطباق الباردة هو اللوجز، يخرج من أصداف متوسطة الحجم، بسلقها في مياه ساخنة دون درجة الغليان حتى لا تفقد طعمها ثم تستخرج بأداة تشبه الابرة، تزال منها جزء الأمعاء الصغير ثم تقدم باردة.

أما الجراجولا فهي تشبه اللوجز، تخرج من أصداف بحرية وهي أقل منها في السعر، وأقل في قوة الطعم أيضا،

طعام وزينة

من أشهر أصناف المحار في السويس السريديا، تشبه أصداف اللؤلؤ لكنها أصغر حجما، يقول تاجر فسفور البحر البارد إن السريديا بعد استخراج اللحم تنظف ويزال منها الحفش والطحالب وتستخدم في الزينة وتطعيم التحف و أخشاب الأثاث بعد تقطيعها في أحجام صغيرة.

مصنع الزراير

عقب افتتاح قناة السويس للملاحة، انشئ الإنجليز في السويس مصنع للزراير كان يعتمد ضمن إنتاجه على تصنيع الأزرار من الاصداف البحرية خاصة السريديا بسبب لمعانه الشديد من الداخل وكانت تستخدم خصيصا لتصنيع ازرار البدل والقمصان للأجانب العاملين في قناة السويس والضباط الانجليز.

ظل المصنع يعمل في السويس حتى ثورة 23 يوليو، بعدها بسنوات أغلق عقب تأميم القناة رحيل الانجليز من منطقة القناة.

طماطم البحر

من أفضل الطعام هي طماطم البحر، تتميز بأنها عالية الفسفور، يعرف أهل البحر والصيادين انها كلما كان لون المحار أو بطارخ السمك مائل للاحمرار فهو دليل على زيادة نسبة الفسفور والبروتين، وأطلق الصيادين على المحار ذلك الأسم بسبب لونها الأحمر.

زينة وديكور

إلى جانب أطباق فسفور البحر البارد التي يتراوح سعرها من 40 وحتى 100 جنيه، حرص محمد على عرض بعض الحلي والاكسسوار المصنوع من الاصداف البحرية، سواء من الاصداف الكبيرة او القواقع والمحار الصغير، ويتراوح سعرها من 20 وحتى 50 جنيها للقطعة.

ونشرت صفحة الخليج 365 بث مباشر استعرض اصداف البحر والمحار الذي يستخرج ويؤكل منها ما يستخدم للزينة.