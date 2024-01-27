عائلات الأسرى: لو كان أبناء نتنياهو بالأَسر لتواجد معنا في ساحة الاحتجاج

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، اليوم السبت، قولهم إنه لو كان أبناء رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في الأسر لدى حماس لكان هو وزوجته إلى جانبهم في ساحة الاحتجاج.

وأوضحت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين أنها تتوقع من نتنياهو أن يتذكر أن وظيفته تصحيح الإخفاق لا توبيخ عائلات الأسرى.

وأكدت هيئة عائلات الأسرى، أنه في حال لم تحشد الدعم للإفراج عن الأسرى فسيكون مصيرهم مثل الطيار رون أراد، الذي تحطمت طائرته في لبنان عام 1986 قبل أن تلقي حركة الأمل القبض عليه ويبقى مصيره مجهولا حتى الآن.

وأفادت تقارير إعلامية باندلاع مواجهات بين عناصر الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين في تل أبيب يرفعون شعارات تطالب برحيل حكومة نتنياهو.