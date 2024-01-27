وزير إسرائيلي: من يتعهد بإعادة جميع الأسرى في غزة أحياء يكذب

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

نقلت وسائل إعلام عبرية عن وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم السبت، قوله إن من يتعهد بإعادة جميع الأسرى أحياء يكذب على ذويهم.

وكانت القناة 12 العبرية عن نقلت سموتيريتش، قوله إن بلاده ستشكل حكومة عسكرية في غزة وستكون مسؤولة عن القضايا المدنية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، اليوم السبت، إن وزير الأمن القومي في حكومة بنيامين نتنياهو إيتمار بن غفير، عدو الدولة ويريد مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إبادة الفلسطينيين.

وأشار أولمرت إلى أنه يجب على حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقف الحرب فورا وإعادة الأسرى، مؤكدا أنه لو كان رئيسا للوزراء الآن ما كان ليعلن القضاء على حماس.

من جهته وصف بن غفير أولمرت بالفاشل ووصمة عار على قائمة رؤساء الحكومة؛ قائلا إنه يهاجمه بسبب تصميمه على مواجهة "الإرهابيين" في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأفادت تقارير إعلامية، بأن مستوطنين إسرائيليين يتوافدون إلى ساحة المركز الثقافي وسط تل أبيب للمطالبة بإسقاط الحكومة، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مراسلها.