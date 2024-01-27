أردوغان: قرار محكمة العدل الدولية بمثابة انعكاس لصرختنا بأن العالم أكبر من خمسة

أكّد الرّئيس التّركي ​رجب طيب أردوغان​، "ازدياد أهميّة دور ​تركيا​ على الصّعيدَين العالمي والإقليمي في السّنوات الأخيرة"، مشيرًا إلى أنّ "تركيا تبذل ما بوسعها من أجل أن تتوج الحرب الرّوسيّة الأوكرانيّة بالسّلام". وأوضح أنّ "تركيا تولي اهتمامًا بكلّ تطوّر في منطقة البلقان والقوقاز، فضلًا عن توسّع شبكة العلاقات الشّاملة الّتي أنشأتها بدءًا من آسيا الوسطى إلى جنوب آسيا، ومن ​أوروبا​ إلى ​إفريقيا​".

وشدّد، خلال حفل إعلان مرشّحي حزب "العدالة والتنمية" للانتخابات المحليّة على مستوى رؤساء بلديّات المناطق، في ولاية إزمير، على "وقوف تركيا ضدّ القمع والمجازر والفظائع اللاإنسانيّة الّتي ترتكبها ​إسرائيل​ ضدّ الفلسطينيّين في ​غزة​"، لافتًا إلى أنّ "قرار ​محكمة العدل الدولية​ أمس الجمعة، بمثابة انعكاس لصرختنا بأنّ العالم أكبر من خمسة". ودعا إسرائيل مرّة أخرى إلى "الإصغاء إلى صوت ​المجتمع الدولي​ والمؤسّسات الدّوليّة، ووقف هجماتها ومجازرها على الفور".

وأمس الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعيّة بحقّ الفلسطينيّين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمّن عبارة "وقف إطلاق النار".